Staatshilfen Mehr als zwei Millionen Kleinunternehmer brauchen die Hilfe des Staates

Die Bundesregierung plant bisher noch keine neuen Konjunkturpakete, will aber im Fall einer zweiten Infektionswelle eine Verlängerung bestehender Maßnahmen beschließen und notfalls auch das Volumen der Programme zugunsten der Wirtschaft ausweiten.



Mehr zum Thema

Niedersachsens Ministerpräsident Weil beklagt den massiven Absatzeinbruch in der Autobranche und sendet einen dringenden Hilferuf nach Berlin. Die mittelständischen Zulieferfirmen sind in großer Gefahr. Kommen jetzt neue Konjunkturpakete? Lesen Sie die Geschichte hier.