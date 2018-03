Staatsministerin für Digitalisierung: Dorothee Bär ist für Seehofer die beste Lösung fürs Digitale

Dass Bär zur Staatsministerin aufsteigt, sei nicht etwa Bestandteil eines Deals mit Angela Merkel, wie Seehofer am Montag klarstellte. „Wir haben uns schlicht gefragt, wer kann welchen Posten am besten erfüllen.“ Da habe man sich schließlich auf Dorothee Bär geeinigt, die Seehofer in Digitalthemen als „so bewandert in der Sache“ bezeichnete, dass er selbst mit ihr in diesen Bereichen gar nicht diskutieren wolle.