Staatsschulden Die Schuldenbremse ist unbequem – so soll es sein!

Wofür der Staat Geld ausgibt beziehungsweise in welchen Bereichen er mit der privaten Wirtschaft konkurriert, richtet sich weitgehend nach den politischen Präferenzen. Eine große Mehrheit der Ökonomen ist der Ansicht, dass die Wahrung der inneren und äußeren Sicherheit zu den originären Aufgaben des Staates gehört, dasselbe gilt für die Schaffung eines sozialen Netzes. Wieviel er darüber hinaus für Soziales, für Investitionen in die Bildung oder in die Infrastruktur ausgibt, hat einen großen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. Gleiches gilt für die Staatseinnahmen: Ist das Steuersystem so ausgerichtet, dass es möglichst viele Anreize setzt für den Arbeitseinsatz und für die Kapitalbildung?



Beurteilt man die Politik in den vergangenen Jahrzehnten nach diesem Maßstab, so fällt das Urteil negativ aus: Lange Zeit waren die Nettoinvestitionen des Staates negativ, der öffentliche Kapitalstock ist geschrumpft. Die Misere in der Bildung ist ein weiteres Zeichen für die Fehler der staatlichen Politik. Stark ausgeweitet wurde hingegen der Sozialetat. Das Steuersystem wurde nicht reformiert, die Abgabenbelastung ist auch im internationalen Vergleich hoch. All dies waren politische Entscheidungen, und sie waren vollkommen unbeeinflusst von der Schuldenbremse oder anderen Restriktionen.