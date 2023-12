Staatsschulden „In den nächsten 15 Jahren wird der demografische Wandel in Deutschland mit Wucht zuschlagen“

Die Kritiker der Schuldenbremse monieren, Deutschland sei ohne Rückgriff auf zusätzliche Kredite kaum in der Lage, die strukturellen Mängel in der Infrastruktur zu beheben und die Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Einnahmen im Bundeshaushalt sind derzeit so hoch wie nie zuvor. Geld für Infrastruktur, Klimaschutz, Verteidigung und so weiter ist genug da. Die Schuldenbremse zwingt die Politiker, Prioritäten zu setzen, wofür sie das vorhandene Geld ausgeben wollen. Wenn es für mehr Klimaschutz oder für den Bau von Brücken ausgegeben werden soll, muss an anderer Stelle gespart werden, etwa bei den Bundeszuschüssen zur Rentenversicherung. Das trägt auch dazu bei, die Finanzierbarkeit der Renten endlich auf andere, nachhaltigere Weise sicherzustellen, etwa durch eine längere Lebensarbeitszeit. In Umwelt- und Klimafragen wird das Konzept der Nachhaltigkeit hochgehalten, bei der Staatsverschuldung hingegen vernachlässigt. Die Schuldenbremse verhindert keine notwendigen Reformen, sondern fördert sie, weil sie den Politikern den bequemen Weg in die Schuldenwirtschaft versperrt.



