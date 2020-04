Staatsverschuldung: Bundesregierung erwartet für 2020 Defizit von 7,25 Prozent

Nicht viel besser dürfte die Lage in Frankreich, Portugal und Belgien sein. Auf der anderen Seite wird in Deutschland nur mit einem Plus von neun Punkten auf 69 Prozent gerechnet, in den Niederlanden von zehn Punkten auf 58 Prozent. Auch in Österreich, Finnland, der Slowakei und den baltischen Staaten wird die Lage wohl besser sein als im Süden.