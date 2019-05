Stefan Kooths, Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, geht noch weiter. Er fordert, ganz auf neue Staatsschulden zu verzichten. Staatsanleihen seien „ein Ruhekissen für Vermögende“. Es erlaubt ihnen, ihr Geld im Schoße des Staates in Sicherheit zu bringen, statt es jeden Tag aufs Neue im Wettbewerb zu verdienen. Staatsschulden hebeln daher die Dynamik des Kapitalismus aus, fördern die Vermögenskonzentration und spielen so all jenen in die Hände, die mehr Umverteilung durch Steuern fordern.