Die Bundesregierung hat einen insgesamt 600 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt, mit dem sich der Bund im Notfall mittels Anteilen, Bürgschaften oder Krediten an systemrelevanten deutschen Unternehmen finanziell beteiligen kann, die durch die Folgen der Coronapandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Als Kandidat gilt unter anderem die Lufthansa, aber auch Firmen aus der Hightech- und Gesundheitsbranche gehören zum möglichen Kreis. Im Zuge der Finanzkrise hatte der Bund die Commerzbank teilverstaatlicht. Deren Anteile hält der Bund bis zum heutigen Tag.



In der CDU wird die Forderung lauter, die deutsche Industrie auch nach der Coronakrise weiter zu schützen. So müsse rechtzeitig etwas gegen den Ausverkauf unternommen werden. Was die Wirtschaftspolitiker fordern, lesen Sie hier.