Stabilität, Normalität und Sicherheit „Nicht staatliche Fürsorge, sondern mehr Eigenverantwortung ist gefragt“

Wer sich mit einer Geschäftsidee selbstständig machen will, braucht oft finanzielle Unterstützung. Die Versorgung mit Kapital für Gründerinnen und Gründer in Deutschland ist steinzeitlich. Wer einen Businessplan hat, verwirklicht diesen eher in den USA, Kanada oder dem europäischen Ausland. Das kann nicht unser Anspruch sein. Der Dax wird dominiert von Konzernen, die hierzulande schon lange erfolgreich sind. Ein Autobauer wie Tesla hätte es in Deutschland schwerlich an den Aktienmarkt geschafft. Und als Biontech Geld vom Kapitalmarkt brauchte, um die Produktion von Covid-Impfstoffen zu starten, ist das Unternehmen in New York an die Börse gegangen. Gut die Hälfte der Gewinne, die im Dax erwirtschaftet werden, fließen nicht nach Deutschland. Die Bundesrepublik braucht eine Aktien- und Kapitalmarktkultur – gerade jetzt in der Krise. Und dafür müssen die Steuern gesenkt werden, vor allem für die ersten Gewinne junger Unternehmen.