Stadt-Land-Unterschiede wachsen Der größte Unterschied liegt nicht zwischen Ost und West

Im Osten sind die Differenzen insgesamt stärker als im Westen. Dort sind die Menschen auch unzufriedener mit der Demokratie als insgesamt in Deutschland. Am unzufriedensten mit der bundesrepublikanischen Staatsform seien die Leute auf dem Land, heißt es. Nur 38 Prozent seien zufrieden oder sehr zufrieden mit der Demokratie, jede Vierte sei (sehr) unzufrieden. In den Städten und Großstädten seien dagegen gut 50 Prozent (sehr) zufrieden und nur rund 20 Prozent (sehr) unzufrieden. In den ländlichen Regionen in Ostdeutschland sehe es schlechter aus. „Hier ist nur jede(r) Vierte alles in allem zufrieden mit dem Bestand der Demokratie.“