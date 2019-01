Städte und Kommunen Investitionsstau erreicht Rekordniveau

03. Januar 2019

In marode Straßen wird zu wenig investiert. Bild: dpa Bild:

In Deutschland wird zu wenig investiert. In Städten und Kommunen besteht ein nicht gedeckter Investitionsbedarf in Milliardenhöhe, der die Zukunft und den Erfolg des Landes gefährdet.