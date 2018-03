Städteranking 2008: Stärken und Schwächen von Halle

Die Arbeitslosenquote sank in Halle zwischen 2002 und 2007 um 3,7 Prozentpunkte - der Durchschnitt belief sich auf einen Zuwachs von 0,4 Prozentpunkten - das bedeutet Platz 1 für Halle. Der Demografie-Index stieg in Halle von 2002 bis 2007 um 1,3 Punkte. Damit belegt Halle den 18. Platz. Im Durchschnitt aller 50 untersuchten Städte liegt der Index immer bei 100,0 Punkten. Die Altersbeschäftigungsquote in Halle verbesserte sich. Sie stieg von 2002 bis 2007 um 6,3 Prozentpunkte. Das bedeutet Platz 21 für Halle bei einem Durchschnitt von 5,8 Prozentpunkten.