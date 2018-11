Städteranking 2018 Die besten Städte für Unternehmen

Mit am besten verdienen Mitarbeiter in den Städten mit starker Automobilindustrie: in München (BMW, 53.389 Euro je Arbeitnehmer), Stuttgart (Daimler, 53.524 Euro) und Ingolstadt (Audi, 59.154 Euro) sowie in Wolfsburg (VW, 61.939 Euro), wo sich auch die Gewerkschaftsvertreter besonders gut durchzusetzen wissen. In Cottbus, Chemnitz, Halle, Magdeburg und Rostock liegen die Arbeitskosten dagegen bei weniger als 36.000 Euro je Arbeitnehmer.



Dafür geben sich die deutschen Autostädte in Sachen Gewerbesteuer unternehmensfreundlich. Wolfsburg verlangt – neben Ulm – mit 360 Prozent den geringsten Hebesatz, auch Ingolstadt (400 Prozent Gewerbesteuerhebesatz, dritter Platz) und Stuttgart (420 Prozent, Rang neun) liegen in den Top Ten – ein Versuch, sich trotz hoher Arbeitskosten für Firmen attraktiv zu halten.