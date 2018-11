Städteranking 2018 Diese Städte haben sich am besten entwickelt

Platz 4: Frankfurt am Main

Hohes Niveau und große Dynamik: Die Banken-Hauptstadt zeigt sich rundum leistungsfähig und attraktiv: In keiner anderen deutschen Großstadt hat sich die Zahl der Gästeübernachtungen pro Einwohner besser entwickelt als in der Mainmetropole. Auch überraschend: Auf zehntausend Erwerbsfähige kommen am Main 71 Unternehmensgründungen – das ist Spitze in Deutschland.

>> Die detaillierten Ergebnisse zu Frankfurt am Main im Städteranking 2018 finden Sie hier.

Bild: dpa