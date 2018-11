Ich habe einmal vier Jahre in Singapur gelebt. Während meiner ersten Monate in München entdeckte ich auf den ersten Blick eine Reihe von Parallelen. In beiden Städten fühlt man sich überaus sicher. Man sieht auf den Straßen deutlich mehr Polizei als etwa in Berlin oder Köln. Die Politik ist hier wie dort so interventionistisch wie pragmatisch; das Bildungsniveau ist in Bayern und in Singapur hoch, die Infrastruktur besser als in vielen anderen Städten.