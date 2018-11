Städteranking 2018 Hier passt für Familien (fast) alles

Platz 9: Regensburg

Der Zukunftsindex prüft, wie gut deutsche Großstädte auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind. Neben einer hohen Dichte an Forschungsinstituten und ausgeprägten Forschungsaktivitäten in den Unternehmen trägt auch ein hohes Maß an Industrie-4.0-affinen Branchen zur erfolgreichen Standortentwicklung bei. Genau das trifft auf Regensburg zu. In keiner anderen deutschen Großstadt ist der Anteil der Haushalte mit einer Breitbandverfügbarkeit von über 50Mbit/s höher als in der Universitätsstadt an der Donau.

Bild: imago