Besonders heftig ist der Widerstand im Stadtteil Haidhausen. Das ehemalige Arbeiterviertel, nicht weit von uns, ist in den vergangenen Jahren zur neuen In-Gegend der coolen Gutverdiener geworden. In den renovierten Altbauwohnungen leben Berater, Kreative und Finanzer. Bei den Landtagswahlen haben die Grünen nirgendwo in Bayern einen höheren Stimmenanteil geholt als in Haidhausen. In den Straßen des schicken Viertels stehen SUVs, man kauft ein in Läden, die Genuss-Werkstatt oder Brot-Manufaktur heißen. Bei gutem Wetter sitzen die Anwohner entspannt bei laktosefreiem Latte in den Straßencafés entlang der Wörther Straße.

Kommt die Sprache allerdings auf die neue S-Bahn-Röhre, kippt bei vielen schnell die Stimmung. Der Tunnel soll nämlich mitten durch Haidhausen führen. Unnötig und viel zu teuer sowieso sei die neue Stammstrecke, lauten die Klagen. Seit Jahren macht eine Bürgerinitiative in Haidhausen Stimmung gegen das wichtige Projekt. Und doch geht es den meisten im Viertel schlicht darum, Bagger und Baugruben vor der eigenen Haustür zu verhindern – auf dass nur nicht die hippe Großstadtidylle gestört werde.