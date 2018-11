Städteranking 2018 Wo die digitalsten Firmen sitzen

Die Ergebnisse zeigen eine breite Streuung in Deutschland. An der Spitze der Tabelle steht die Unternehmerwelt von Frankfurt, gefolgt von Wolfsburg, Stuttgart, Darmstadt, Karlsruhe und München. Am Ende stehen Mülheim/Ruhr, Solingen, Fürth, Gelsenkirchen und Bottrop. Interessant ist auch der Vorjahresvergleich. Da war Bottrop zwar auch schon Letzter, an der Spitze stand da aber noch die VW-Stadt Wolfsburg. Und was insgesamt Hoffnung macht: In fast allen 71 getesteten Städten hat sich der Anteil der Industrie-4.0-affinen Betriebe in diesem Jahr erhöht.