Städteranking 2018 Hier passt für Familien (fast) alles

Weiche Wohlfühlfaktoren zum Schluss. Gerade mit kleineren Kindern ist es im Alltag manchmal einfach nur das Beste, sich ein wenig im Grünen zu bewegen – auf Spielplätzen und in Parks, in Wäldern und an Seen. Besonders erholsam ist es in Pforzheim; mehr als jeder zweite Quadratmeter ist dort nicht versiegelt oder verbaut. Auch Darmstadt und Freiburg im Breisgau haben besonders viele Erholungsflächen. Länger müssen schon die Einwohner von Oldenburg, Mainz und Erfurt danach suchen. In diesen Städten sind nur etwas mehr als zehn Prozent der Flächen „naturnah“, wie Statistiker es ausdrücken.