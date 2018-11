Städteranking 2018 Wo Studenten die besten Zukunftschancen haben

Wer nicht gerade in der Industrie anheuern will, orientiert sich daher an der Quote für wissensintensive Dienstleistungen. Darunter fallen Branchen wie IT, Versicherungen und Finanzwesen, Rechtsberatung, Marktforschung und Design. Besonders stark entwickelt haben sich hier in den vergangenen fünf Jahren Wuppertal, Fürth, Ulm, Mülheim an der Ruhr und Karlsruhe. Einen Rückgang verzeichneten Herne, Krefeld, Potsdam, Leverkusen und Offenbach am Main.