Städteranking 2019 Deutschlands zukunftsfähigste Städte

Platz 7: Wolfsburg

Zwei Plätze abwärts ging es für die Autostadt Wolfsburg. Und dennoch ein Superlativ. In keiner anderen deutschen Großstadt ist die Forschungsstärke größer: Nirgendwo sammeln sich mehr Forschungs- und Entwicklungsangestellte, mehr Ingenieure je Einwohner und mehr Beschäftigte in Industrie-4.0-Branchen als in Wolfsburg. Die Stadt ist damit bestens gerüstet für die Zukunft. Schlecht sieht es nur in Sachen Kultur- und Kreative Dienstleistungen aus: Hier steht Wolfsburg am Ende der Statistik.

Bild: dpa