Städteranking 2020 Diese Städte haben sich am besten entwickelt

Platz 1: München

Ein Plätzchen rauf für München: Ob Arbeitsmarkt, Wirtschaftskraft, Lebensqualität oder Immobilien, München verteidigt in allen Indikatoren Spitzenplätze in den Top Ten. Die Millionen-Stadt mag in den vergangenen Jahren in vielen Vierteln aberwitzig teuer geworden sein – ihre Anziehungskraft bleibt ungebrochen. Das liegt natürlich nicht zuletzt an den dort ansässigen, renommierten Weltmarken wie BMW oder Siemens. Die Dax-Hochburg ist und bleibt eben ein Garant für hochbezahlte Jobs.

