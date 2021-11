Städteranking 2021 Das sind die besten Standorte für Unternehmen

Die aktuelle IW-Analyse macht allerdings auch deutlich: Es gibt zahlreiche deutsche Städte, an denen Unternehmen beste Bedingungen finden, um weiter zu wachsen - nicht nur in den und um die Automobilstandorte Wolfsburg, Stuttgart, Ingolstadt und den Dauersieger des Rankings, München. Dort treffen Firmen auf hochqualifizierte Mitarbeiter, können sich mit Forschungseinrichtungen vernetzen und sich von Gründern inspirieren lassen, auch selbst Neues zu wagen. Aber eben nicht nur dort.



So rühmt sich beispielsweise der Bosch-Halbleiter-Standort Dresden, im Vergleich des vor Ort beschäftigten wissenschaftlichen Personals an erster Stelle zu liegen. Was die Zahl der Institute angeht, deren Mitarbeiter in den Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik forschen, landet im diesjährigen Ranking der WirtschaftsWoche ebenfalls eine ostdeutsche Stadt vorn – mit großem Abstand: Jena, wo IW Consult 153,5 Forschungseinrichtungen je eine Million Einwohner gezählt hat. Mit Heidelberg (Wert: 126), Potsdam, Bonn und Freiburg (etwa 88, 85 und 82) folgen ebenfalls kleinere Standorte, die Forschungsstärke aufweisen.