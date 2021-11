Städteranking 2021 Das Ruhrgebiet bekommt Vorbildcharakter

Was den Zuzug qualifizierter Fachkräfte ins Revier erleichtert: Die Mieten sind noch vergleichsweise günstig. In Mülheim an der Ruhr etwa zahlen Mieter im Schnitt 7,90 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In München sind es fast 18 Euro. Auch punkten Ruhrgebietsstädte wie Hamm, Bochum und Dortmund durch einen stetigen Ausbau der Kitaplätze. Auch die Straftaten gehen seit Jahren zurück. In Mülheim an der Ruhr etwa sank die Kriminalität im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 um 39 Prozent – das ist der stärkste Rückgang aller 71 untersuchten deutschen Großstädte. Danach folgen Essen (Platz 2), Bochum (Platz 7), Dortmund (Platz 9) und Bottrop (Platz 10). Auch solche Faktoren sorgen dafür, dass Hochschulabsolventen nach ihrem Abschluss nicht direkt das Weite suchen.