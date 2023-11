Platz 10: Regensburg

Im Städteranking 2023 behauptet Regensburg erneut seinen zehnten Platz im Niveauranking. Das Ranking bewertet die derzeitige Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftslage in 71 deutschen Großstädten anhand von 51 Einzelindikatoren. So spiegeln beispielsweise die Mietpreise und die Vermarktungszeit die Attraktivität des Wohnungsmarkts einer Stadt wider. Top ist Regensburg etwa beim Pendlersaldo (Rang 2), was für einen attraktiven Arbeitsmarkt spricht. Die U3-Betreuung lässt allerdings noch einiges zu wünschen übrig (Rang 45).

