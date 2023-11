Städteranking 2023 Sind ostdeutsche Städte Paradiese für wirtschaftlichen Wandel?

Die Stadt sticht als Glasfaserhotspot hervor. Knapp 60 Prozent der Unternehmen sind dem Breitbandatlas zufolge dort mit Glasfaser versorgt, also mit FTTB-Netzen bis ins Bürogebäude (Fiber To The Building), die eine Datenübertragungsrate von mehr als 1000 Mbit/s aufweisen. Chemnitz zählt damit zu den Top-fünf-Glasfaserstädten, in bester Gesellschaft mit München, der ewigen Adresse des Erfolgs im Städteranking.



Eine ähnliche Stellung hat Chemnitz beim 5G-Mobilfunk in Gewerbegebieten. Auch IW-Forscher Kempermann sieht bei Chemnitz „durchaus ermutigende Signale“. Neben der digitalen Infrastruktur falle die Stadt mit einer hohen Ingenieursdichte auf, guten MINT-Forschungsinstituten und einer starken Technischen Universität, die auch prominente Unternehmensgründungen vorzuweisen hat: So stammt etwa das Unternehmen Staffbase, das Software für Unternehmenskommunikation herstellt, und dessen Unternehmenswert eigenen Angaben zufolge nach einer Finanzierungsrunde im letzten Jahr auf mehr als einer Milliarde Dollar kletterte, aus einer Ausgründung von TU-Absolventen. In Chemnitz fallen außerdem die niedrigen Arbeitskosten auf: Nur in Bottrop und Hamm ist das durchschnittliche Arbeitnehmerentgelt geringer.