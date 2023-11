Städteranking 2023 München, die ewige Adresse des Erfolgs

Nebeneffekt für die bayrische Metropole: Auch nach dem Studium bleibt die große Mehrheit der Hochqualifizierten. Insgesamt wählten von den 77 Prozent TUM-Absolventen, die in Deutschland verbleiben, in den vergangenen drei Jahren gut zwei Drittel München und das Umland als Wohn- und Arbeitsort. Laut einer Umfrage der Universität fanden vier von fünf EU-Ausländern nach ihrem Abschluss in der Region Arbeit. Von den Nicht-EU-Ausländer waren es 68 Prozent. Das ist nicht trivial. Gerade der nahtlose Übergang in den Beruf von ausländischen Studierenden ist nach Überzeugung von OECD-Experten ein Trumpf im Ringen gegen den Fachkräftemangel. Mit 40 Prozent ist die Akademikerquote in München inzwischen die höchste in ganz Deutschland.