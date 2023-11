Städteranking 2023 Sind ostdeutsche Städte Paradiese für wirtschaftlichen Wandel?

Nicht nur in Jena, in vielen Städten im Osten finden Unternehmen gute Bedingungen, um sich anzusiedeln und zu (ver)wandeln. Unter einem Begleitorchester deutscher Politiker ließ sich Elon Musks Tesla in Brandenburg nieder. Der Batteriehersteller CATL öffnete im Januar 2023 in Thüringen ein Werk. Aber so gut die Bedingungen im Osten aber auch sind: Die Milliarden-Subventionen für die Ansiedlung der Chipkonzerne Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden sind nicht mehr sicher.



Die Subventionen sollten aus dem nun für verfassungswidrig erklärten Klima- und Transformationsfonds kommen. 60 Milliarden Euro fehlen, das Geld ist knapp, die Bundesregierung bloßgestellt. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, sagte auf phoenix, „die Entscheidung richtet sich komplett gegen Ostdeutschland“.