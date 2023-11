Städteranking 2023 Wie Mainz Dynamiksieger wurde – und was die Stadt nun daraus macht

Ein Beispiel: Bei der Kitaquote für Drei- bis Sechsjährige liegt Mainz 2023 auf Platz 57 des Dynamikrankings. Was das für die Erwerbsquote unter den Mainzer Frauen bedeutet? 56,9 Prozent waren 2022 beschäftigt, Platz 35 im Niveauranking. Genau diese Themen beschäftigen Lisa Haus und Sarah Bunne. Die Ivy Pow-Gründerin ist Mutter, muss ihre Tochter täglich um 14.30 Uhr von der Kita abholen. Zuletzt kürzte die Kita die Betreuungszeit. Der Grund? Fachkräftemangel. Dass es mit der Gründung dennoch funktioniert, liegt am kurzen Fußweg zur Kita: Fünf Minuten entfernt vom Gutenberg Hub und zehn Minuten nach Hause.



Dass in Mainz im Vergleich zu anderen Städten weniger Frauen erwerbstätig sind, führt IHK-Geschäftsführerin Haus auch auf Probleme in der Kinderbetreuung zurück: „Wir als IHK fordern, dass die Stadt für den Wirtschaftsstandort Mainz in die Kinderbetreuung investiert, damit Frauen und Männer gleichermaßen am Erwerbsleben beteiligt sein können.“ Viele Unternehmen würden deshalb die Kinderbetreuung mittlerweile selbst organisieren.