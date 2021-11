Städteranking: Berlin – die Metropole der Meckerer

Und damit sind wir jetzt endlich beim eigentlichen Thema: bei den Immobilien. Wenn Sie Geld übrighaben und der Bank keine Strafzinsen zahlen wollen, können Sie in Berlin natürlich super investieren. Die Rendite ist immer noch hoch, allerdings steigen auch die Risiken: Mit Mieterprotesten, Mietendeckeln, schlampigen Hausverwaltungen und allgegenwärtigen Fassadensprayern muss man ebenso rechnen wie mit Enteignungen. Ja, richtig gelesen: Enteignungen! Geht nicht? Doch – hier schon! Wir befinden uns schließlich immer noch in der alten Frontstadt, deren Ostteil inklusive Rotem Rathaus einst die „Hauptstadt des Sozialismus“ war. Dieser Geist lebt bis heute fort, wie man am rot-rot-grünen Senat sehen kann. Kevin Kühnert (Sie wissen schon: das ist der Ex-Juso ohne Studienabschluss, der BMW verstaatlichen wollte), also der kleine, rote Kevin hat auch eine klare Meinung zu Immobilien. Für ihn reicht es aus, wenn man eine einzige Wohnung hat, und zwar die in der man wohnt. Mehr, so meint Kevin, birgt schon die Gefahr der Ausbeutung in sich. Also aufgepasst! No risk, no fun. Oder, um mit Ernst Reuter, dem legendären Berliner Nachkriegsbürgermeister zu sprechen: Investoren der Welt, schaut auf diese Stadt!