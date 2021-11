Städteranking Blühende Standorte: Halle und Leipzig heben ab

Die Firma hat dort ihren Sitz, wo alles seinen Anfang nahm: auf dem Weinberg Campus, nur rund 15 Minuten außerhalb des Hallenser Zentrums. Der Campus bildet eine Stadt in der Stadt, und ist vor allem ein Wachstumsmotor: Universität, renommierte Forschungsinstitute und Unternehmen sitzen hier Tür an Tür, rund 150 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in neue Institute und Büros investiert. Renommierte Konzerne wie Biontech und Wacker Chemie kauften bereits vielversprechende Spin-offs vom Weinberg.