Standort Deutschland: Brandbrief der Wirtschaft an den Kanzler: „Große Sorge um unser Land“

Die vier großen Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wenden sich mit einem gemeinsamen Reform-Appell an den Bundeskanzler. „Mit großer Sorge beobachten wir die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, in der sich unser Land befindet“, heißt es in einem Brief an Olaf Scholz, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Unterschrieben haben ihn die Verbandspräsidenten Siegfried Russwurm (BDI), Rainer Dulger (BDA), Peter Adrian (DIHK) und Jörg Dittrich (ZDH).