Standort Deutschland Der Fünf-Punkte-Plan für eine starke Industrie

Viertens: Innovation. Made in Germany ist nicht nur ein Signet für solide Wertarbeit, sondern auch für hochinnovative Produkte. Forschung und Entwicklung helfen unserer Industrie, der Zeit gerade so weit voraus zu sein, um zukünftige Märkte in den Blick zu nehmen. Wir müssen unsere Hochschullandschaft und unsere exzellenten Forschungsinstitute so mit der Wirtschaft verknüpfen, dass ein stärkerer Transfer von Wissen in Produkte und Geschäftsmodelle möglich wird. Das bedarf eines Höchstmaßes an Technologieoffenheit in der Regulierung.