Nach der Halbzeit dieses doch eigentümlichen Jahres, das irgendwie feststeckt und verkorkst ist, kursiert eine Theorie der Sommerferienwende in der Bundesregierung. Und die geht in etwa so: Ja, ist blöd gelaufen seit dem Frühjahr, mit dem Heizungsgesetz vor allem – das waren harte Entscheidungen, und etwas viel Kopf durch die Wand. Aber nun ist das Gesetz da und fast verabschiedet (Karlsruhe kam dazwischen), der Haushalt steht, und die Deutschen fahren erst mal in den Urlaub, vergessen den ganzen Wärmepumpenstress. Und wenn alle erholt wiederkommen, machen wir weiter mit Fortschritt und Deutschlandgeschwindigkeit.