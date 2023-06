Standort Deutschland : „Die Klimawende wird Wohlstand kosten“

Das wäre fatal. Der Außenhandel hat für uns traditionell eine weit stärkere Bedeutung als in vielen anderen Ländern. Die deutschen Unternehmen sind dank ihrer hohen Spezialisierung sehr gut in der Lage, die Vorzüge der globalen Arbeitsteilung zu nutzen. Deutschland muss daher ein überragendes Interesse am Freihandel haben und versuchen, seine Einbettung in globale Wertschöpfungsketten zu erhalten - gerade auch in China. Ich fürchte allerdings, dass der Außenhandel angesichts des weltweit zunehmenden Protektionismus nicht die Quelle eines neuen Wachstumsschubs werden kann. Mittelfristig könnte Protektionismus sogar zum Negativfaktor für das deutsche Wachstum werden.



