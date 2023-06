Standort Deutschland „Die Sehnsucht nach einem neuen Ruck ist groß“

WirtschaftsWoche: Frau Rupp, Sie waren in dieser Woche beim „Tag der Industrie“ in Berlin, wo Spitzenpolitiker auf Top-Managerinnen wie Sie treffen. Das Event gilt als Seismograf der Standortstimmung. Also: Wie geht’s?

Christine Rupp: Die Atmosphäre ist schon angespannt, das ist überall zu spüren. Deutschland durchläuft gerade mehrere Transformationen parallel – Energie, Dekarbonisierung, Digitalisierung sowie den demografischen Wandel. Dazu kommt der andauernde Krieg in der Ukraine mit seinen fürchterlichen Folgen. Es ist höchste Zeit, insbesondere die digitale Transformation weiter voranzubringen. Im Hinblick auf Künstliche Intelligenz (KI) durchleben wir aktuell einen iPhone-Moment – den müssen wir nutzen für Deutschland.