Standort Deutschland Ein Ruck durch Olaf

Neulich musste ich bei Olaf Scholz an Jan Ullrich denken, den Radfahrer. Stimmt schon – nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Zumal der Kanzler, nach allem, was man weiß, nicht in die Pedale tritt, sondern joggt und früher öfters mal über die Alster gerudert ist. Aber trotzdem geht mir das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ullrich kämpfte sich früher die Berge bei der Tour de France in seinem eigenen, immer gleichen Takt hoch. Die Konkurrenz ging aus dem Sattel, „Ulle“ blieb sitzen. Egal, wie fies die Steigung war.