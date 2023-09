Standort Deutschland Entscheidet sich das Schicksal des Industriestrompreises am 27. September?

So jedenfalls lautet die Hoffnung. Neben mehreren Ministerpräsidenten werden der Präsident des Chemieverbands VCI und Covestro-Chef Markus Steilemann mit einer Delegation sowie mehrere Topgewerkschafter an dem Treffen teilnehmen. Der Gipfel sei für die chemische Industrie „von herausragender Bedeutung“, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup: „Denn die Zukunft unserer Branche entscheidet sich hier und jetzt. Künftige Innovationen brauchen heute einen wettbewerbsfähigen Standort.“



Und damit nicht genug: Um diesen „vor der Zweitklassigkeit zu bewahren“, mahnt Große Entrup, brauche es „nicht nur für die Chemie kluge Entscheidungen, die Zuversicht und Planungssicherheit zurückbringen“. Die aktuelle Politik des Zögerns führe bereits heute „zu merklichen Abwanderungen von Investitionen in die Technologien von morgen an Standorte im Ausland“. Seine konkrete Forderung: „Durch einen Brückenstrompreis und der Beibehaltung des Spitzenausgleichs muss der Strompreis auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau reduziert werden – auch für den energieintensiven Mittelstand und die Chemieparks.“