Standort Deutschland Kein Klimaschutz ohne Wirtschaftswachstum

Belasten wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Unternehmensprofitabilität und Bonität, wirkt sich dies negativ auf die Kreditnachfrage und damit auf private Ausrüstungsinvestitionen aus. In den vergangenen Jahren waren es vor allem große, global aufgestellte Unternehmen, die stabile Bilanzen und Bonitäten aufwiesen, weniger solche, die vom Produktionsstandort Deutschland abhängig sind. Gerade diese großen Unternehmen aber verfügen über eine breite Auswahl an Investitionsstandorten.



Das Wachstum des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland wird vor allem durch Exporte und damit durch globales Wachstum getrieben. Die lokale Nachfrage wird mittelfristig immer weniger entscheidend sein, während globale Standortüberlegungen immer bedeutender werden. Das Ziel von Wirtschafts- und Klimapolitik in Deutschland muss demnach vor allem sein, angebotsseitige Anreize zu schaffen, damit das hohe globale Wachstum zunehmend durch Investitionen in Deutschland bedient wird.