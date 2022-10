Standort Deutschland Lindner geht in die Offensive: „Andere Länder kommen besser durch die Krise“

Damit gibt der Bundesfinanzminister und FDP-Chef die neue Marschrichtung für seine Regierungsarbeit in den verbleibenden drei Jahren der Legislaturperiode vor. Nach der verheerenden Niederlage bei der niedersächsischen Landtagswahl am Sonntag, bei der seine Partei aus dem Landtag flog, schaltet Lindner rasch in den Angriffsmodus. Schon am Abend der Niederlage hatte Lindner erklärt, die wirtschaftliche Vernunft in der Berliner Ampelkoalition stärken zu wollen. Jetzt, im fernen Washington, scheint der FDP-Vorsitzende sein Narrativ zu finden: Deutschland wieder fit machen im internationalen Wettbewerb.