Standort Deutschland Lkw-Maut: DIHK warnt vor 7,6 Milliarden Euro Mehrbelastung

Der DIHK appelliert daher an die Bundesregierung, die zum 1. Dezember 2023 geplante Mauterhöhung zu verschieben. Auch müsse eine Doppelbelastung bei den CO2-Kosten vermieden werden. Dabei sei zu beachten, dass jede Abgabenerhöhung auf Kraftstoff in Deutschland die Wettbewerbsposition inländischer Transportunternehmen schwäche, da ausländische Konkurrenten in der Regel nicht in Deutschland tanken würden. Im übrigen weist der DIHK darauf hin, dass Deutschland mit der CO2-Bepreisung über die entsprechenden Forderungen der EU hinausgehe.



