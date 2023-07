Standort Deutschland Peter Altmaier plädiert für industriepolitische Offensive – und unterstützt Robert Habeck

Altmaier unterstützt damit den Kurs seines grünen Amtsnachfolgers, der nicht nur strategisch wichtige Industrieansiedlungen fördern will, sondern innerhalb der Ampel-Koalition auch für einen verbilligten Industriestrompreis wirbt, um energieintensive Unternehmen zu unterstützen: „Es ist rundheraus zu begrüßen, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Industriepolitik der Vorgängerregierung fortsetzt und weiterentwickelt. Und es wäre zu wünschen, dass auch die Koalitionspartner sich dem anschließen würden“, schreibt Altmaier in der WirtschaftsWoche. „Vor fünf Jahren war Industriepolitik in Deutschland vielfach noch ein Schimpfwort. Heute erkennen viele, dass in der Zukunft kein Weg an einer Standortsicherungspolitik mit Augenmaß vorbeiführt, wenn wir Deindustrialisierung und sozialen Abstieg vermeiden wollen.“



