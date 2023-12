Standort Deutschland: Unternehmer, wehrt euch gegen die AfD!

Die jüngste Wahl in den Niederlanden, die der fremdenfeindliche Geert Wilders mit großem Abstand gewann, hat gezeigt, dass ein populistischer Durchmarsch keine wilde Phantasie mehr ist. Populisten, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen, kommen an bei den Wählern in Zeiten, in denen der Krieg an Europas Grenzen herankommt und dem Kontinent der wirtschaftliche Abstieg droht. In Frankreich liegt Marine Le Pen in den Meinungsumfragen in Führung. In Deutschland landet die offen fremdenfeindliche und antisemitische AfD systematisch auf Platz zwei.