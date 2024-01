Beim Thema Migration gilt die Erkenntnis: Wer arbeiten will, dem machen wir es schwer. Wer nicht arbeiten will, dem machen wir es leicht. Auch hier hat die Regierung erst verschleppt, dann allenfalls an Stellschrauben gedreht. Angesichts von drei Wahlen in Ostdeutschland muss die Ampel schnell zeigen, dass sie gegensteuert – sonst wachen wir bald mit einem deutschen Geert Wilders auf.