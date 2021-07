Standort Deutschland „Wer erfolgreich sein will, muss Risiken eingehen“

So erhielten Start-ups in Großbritannien laut EY 2020 mit 13,9 Milliarden Euro 25 Prozent mehr Geld als im Vorjahr – trotz Pandemie und Brexit. Auch in Frankreich stieg das Investitionsvolumen um 3,4 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro an. Deutschland braucht also mehr Risikokapital, um mit den europäischen Nachbarländern mithalten zu können. Gerade der Bereich des Growth Capital ist noch zu wenig abgedeckt.