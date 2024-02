Standort Deutschland Wirtschaft befürwortet Habecks Vorstoß zur Steuerreform

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) begrüßte, dass Habecks Vorschläge. „Es ist gut, wenn die Bundesregierung ihre bisherige Wirtschaftspolitik an wichtigen Stellen ändern will“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der „Welt“. Entscheidend sei, dass Unternehmen wieder Vertrauen in den Standort Deutschland gewännen. Gerade in Zeiten der Transformation in Richtung Klimaneutralität seien deutlich mehr private Investitionen notwendig. „Die Bundesregierung sollte eine Reform der Unternehmensbesteuerung als ein wichtiges Element ihrer wirtschaftspolitischen Standortpolitik und Investitionsförderung verstehen.“



