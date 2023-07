Standort Deutschland Wirtschaftsweise Malmendier glaubt an Olaf Scholz' Wirtschaftswunder

Der Bundeskanzler erhält prominente Unterstützung für seine Aussage, in Deutschland bestünde die Chance auf Wachstumsraten wie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren. Die Ökonomin Ulrike Malmendier, Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, sagte im Interview mit der WirtschaftsWoche: „Der Kanzler wird ja oft belächelt für seine Aussage. Und ja: Zweistellige Wachstumsraten sind etwas zu hoch gegriffen. Dennoch verteidige ich ihn an der Stelle: Wir haben beste Voraussetzungen für neues Wachstum, gerade deutsche Umwelttechnologien können einen Unterschied machen. Aber wir müssen mutiger werden, dynamischer, hier und da auch drastischer.“

Für seine Aussagen war Scholz zuletzt von vielen Ökonomen, aber auch Verbandsvertretern und Unternehmerinnen kritisiert worden. In mehreren Standortrankings und Investitionsstatistiken hatte die Bundesrepublik zuletzt schlecht abgeschnitten, An diesem Freitag wird Scholz zur traditionellen Sommerpressekonferenz bei der Bundespressekonferenz erwartet.