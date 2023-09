Standortdebatte 44 Milliarden Euro an neuen Kosten?! Deutschland muss endlich raus aus Schilda!

Es dürfte dem gesunden Menschenverstand folgend unstrittig sein, dass diese Mehrausgaben an anderen Stellen fehlen. Allein die Verwaltungskosten für BMWK-Gesetze betragen seit 2021 übrigens rund 2,3 Milliarden Euro – also ungefähr der Betrag, den die grüne Parteifreundin von Robert Habeck über Wochen für ihr Prestigeobjekt der Kindergrundsicherung ermauert hat. Die Kenntnis dieser Zahlen lässt mich persönlich ungläubig mit dem Kopf schütteln.



Verwaltungs- und Bürokratiekosten gehen dabei selbstverständlich nicht nur auf einzelne Ministerien oder gar Einzelpersonen zurück, sondern stammt aus vielen Quellen Gerade die EU mit CDU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat hier in den vergangenen Monaten und Jahren etwa durch umfangreichste Berichtspflichten massive Mehrbelastungen verursacht. Aber auch wir im deutschen Parlament müssen uns an die eigene Nase fassen. Schon seit vielen Jahren kommt es objektiv belegbar zu einer Zunahme von Bürokratie, anstatt zu einer vielfach versprochenen Abnahme der Belastungen.