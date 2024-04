Standortdebatte Olaf Scholz, die Klagemauer

Verlorene Jahre. Russwurm, ein ehemaliger Siemens-Topmanager, musste sich lange eher den Vorwurf gefallen lassen, insgesamt zu freundlich und nachsichtig mit der Ampel umzugehen – und nun das. Selbst seine Geduld ist offenbar am Ende. Denn auch wenn sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner zuletzt einen Überbietungswettbewerb in Sachen Konjunkturpanik lieferten, was bisher übrig bleibt ist die Tatsache, dass nichts übrig bleibt. Ob und wenn ja wie die Ampel der Wirtschaft auf die Sprünge helfen will, ist offen. Und halb Berlin fragt: Was will eigentlich der Kanzler? Oder sieht er das Problem überhaupt nicht?