Standortkrise Diese sechs Grafiken zeigen den Abstieg der Wirtschaftsnation Deutschland

Fast alle wichtigen Indikatoren zeigen mittlerweile besorgniserregende Abwärtstrends. Der Geschäftsklimaindex des Münchner ifo Instituts etwa ist jüngst zum dritten Mal in Folge gesunken. Die 9000 befragten Manager bewerten sowohl die aktuelle Lage ihrer Unternehmen als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate schlechter als zuvor.



Doch all diese negativen Entwicklungen in Deutschland sind kein plötzliches Phänomen, sondern spiegeln sich seit Längerem in verschiedenen Studien und Rankings wider. So ist Deutschland im diesjährigen „World Competitiveness Ranking“ der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD auf Platz 22 zurückgefallen. In die Bewertung des Rankings fließen 365 Kriterien aus vier Bereichen ein.