Standortpolitik Was Apple-Chef Tim Cook so an München begeistert

Dass der US-Konzern so massiv in München investiert, hat seinen Grund in dem, was Ökonomen „Humankapital“ nennen. „Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze“, lobt Cook. Und das kommt nicht von ungefähr. Nirgendwo sonst in Deutschland ist in der Arbeitnehmerschaft der Anteil der Hochqualifizierten so hoch: In München haben fast 39 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Hochschulabschluss, und auf 100 Beschäftigte kommen mehr als sechs Ingenieure. Auch bei anderen Humankapitalindikatoren – die Produktivität der Erwerbstätigen, der Anteil der Beschäftigten in Forschung, Entwicklung und wissensintensiven Dienstleistungen – liegt die bayrische Hauptstadt in der Spitzengruppe der 71 deutschen Großstädte ab 100.000 Einwohnern.